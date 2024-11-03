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Россия массово выдает гражданство наемникам

13:01 1547

С начала 2024 года 3344 иностранца, участвующих в войне против Украины, получили гражданство России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она рассказала, что недавно сотрудники миграционной службы МВД оказали помощь выходцу из ближнего зарубежья в получении российского паспорта. По ее словам, ему грозило уголовное преследование за участие в боевых действиях на стороне России, но в МВД «в кратчайшие сроки» приняли от него заявление на получение гражданства и установили запрет на его выдворение из России.

В начале января президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке, если они заключили контракт с вооруженными силами России или другими воинскими формированиями. Согласно документу, им могут выдать российский паспорт без сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства, а также наличия вида на жительство.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркивал, что принимавшие участие в войне иностранцы после получения российского гражданства уже не могут быть выданы на родину, где им может грозить уголовное преследование.

Одновременно с раздачей гражданства иностранцам, участвующим в войне, российские власти начали преследовать тех, кто приобрел российский паспорт, но не встал на воинский учет. В начале августа Путин подписал закон, согласно которому за неявку в военкомат натурализованных россиян можно лишить гражданства. После этого, как подсчитали «Важные истории», российские паспорта отобрали по меньшей мере у 12 россиян. После лишения гражданства их обязали покинуть страну.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что такой подход позволил отправить на войну порядка 10 тыс. новых граждан России. Также, по его данным, в ходе рейдов было выявлено 30 тыс. мигрантов, которые имели российские паспорта, но уклонялись от военной службы.

Ранее власти Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана неоднократно предостерегали своих граждан, находящихся в России, от участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Они призывали трудовых мигрантов не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной и не поступать на службу в вооруженные силы ни той, ни другой стороны.

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