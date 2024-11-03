Румыния подняла истребители из-за беспилотника

Два истребителя F-16 были подняты в воздух в Румынии, после того как радары обнаружили над Черным морем «группы беспилотников, направлявшиеся к воздушному пространству Украины вблизи воздушного пространства Румынии». Об этом сообщило Минобороны страны.

«Национальный военный командный центр уведомил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о введении тревоги на севере уезда Тулча в 23:34», - отмечается в сообщении. - Для мониторинга ситуации в воздушном пространстве два истребителя F-16 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борче».

Воздушная тревога была отменена около 00:45, самолеты F-16 вернулись на базу. «Система радарного наблюдения Румынии... не зарегистрировала проникновения в национальное воздушное пространство летательных аппаратов, участвовавших в атаках против украинских целей», - отмечает военное ведомство.

Начиная с утра 4 ноября силы Минобороны проведут поиски на национальной территории вблизи атакованных объектов с целью выявления возможного падения БПЛА или их фрагментов, отмечается в сообщении.