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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Эрдоган призвал отбросить все разногласия

13:10 1234

Если мусульманские государства не будут солидарны, то невозможно будет предотвратить расширение войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Турецкий лидер призвал мусульманские страны к солидарности.

«Сейчас необходимо отбросить все разногласия. Если мы этого не сделаем, то не сможем преодолеть это испытание», - сказал Эрдоган.

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