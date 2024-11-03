Эрдоган призвал отбросить все разногласия

Если мусульманские государства не будут солидарны, то невозможно будет предотвратить расширение войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Турецкий лидер призвал мусульманские страны к солидарности.

«Сейчас необходимо отбросить все разногласия. Если мы этого не сделаем, то не сможем преодолеть это испытание», - сказал Эрдоган.