Эрдоган призвал отбросить все разногласия
13:10 1234
Если мусульманские государства не будут солидарны, то невозможно будет предотвратить расширение войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Турецкий лидер призвал мусульманские страны к солидарности.
«Сейчас необходимо отбросить все разногласия. Если мы этого не сделаем, то не сможем преодолеть это испытание», - сказал Эрдоган.
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