России больше нечего предложить МБЗ

Акции ОАЭ и лично шейха Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна, чаще именуемого в прессе просто МБЗ, в Кремле стремительно растут. Проверенный товарищ, надежный. Причем проверенный неоднократно и в серьезных делах. В Ливии, где стоял с Кремлем за Халифу Хафтара. Сейчас в Судане, где вместе с Москвой поддерживает мятежников из RSF. А главное - успешно сопротивляется попыткам Вашингтона хоть как-то закрыть ту дыру, которую с полного согласия шейха эмиратский бизнес проделал в антироссийских санкциях. Словом, крайне ценный для Кремля кадр, поскольку хоть и не бескорыстно все это делает, ни про интересы Эмиратов, ни про свои собственные ни на секунду не забывает, но это-то кремлевским вполне понятно. Более того, где-то даже вызывает у них восхищение: умеет ж человек крутиться.

Справедливости ради нужно отметить, что и Вашингтон в своем давлении на Абу-Даби всячески старается палку не перегнуть. Это и давлением-то назвать сложно, скорее угроза пальчиком, «ай-я-яй», дескать, ваше Высочество – и ничего более серьезного, одни «пряники» в виде вооружений, технологий и режима наибольшего благоприятствования в финансовой и торговой сферах. Последний такой «трактор с пряниками», кстати, МБЗ получил в прошлом месяце, когда его в Белом доме принимал сам президент Байден. И новый титул – «основного партнера США в области обороны», которого до него удостаивался только Нарендра Моди. И который обеспечивает его обладателю почти неограниченный доступ к американскому вооружению, в том числе к истребителям пятого поколения F-35. А также помощь в реализации заветной амбиции МБЗ – стать лидером в цифровых технологиях и разработке продуктов, связанных с искусственным интеллектом. Ну и приятным бонусом - новенький гражданский ядерный комплекс. Подобный ворох подарков и «взаимная химия», возникшая между шейхом и уходящим президентом США, а глубже – с правящей американской элитой, не мог не встревожить Москву, которая крайне ревниво относится к тому, что у тех, кого она считает своими партнерами, причем вне зависимости от того, как они к такому относятся, появляются «щедрые друзья» на стороне.

Ведь в Кремле не забыли, что еще всего два года назад МБЗ категорически отказывался вообще говорить с Байденом, обвиняя последнего в «попустительстве Ирану» и в отказе от решительных действий против хуситов в Йемене. И тут внезапно все повернулось на 180 градусов. С чего бы вдруг? Подозрительно. И следующий вопрос: а не повредит ли эта внезапно возникшая «взаимная химия» между МБЗ и американскими элитами особым отношениям Абу-Даби и Кремля. Вроде как на недавнем саммите БРИКС в Казани МБЗ вел себя вполне лояльно, и чак-чак откусывал, и с российским президентом за хлеб за столом хлеб-соль кушал – но кто этих арабских шейхов знает, надо бы проверить. «Проверяющим» был отправлен Сергей Кожугетович Шойгу. И пусть его аппаратный ресурс серьезно подорван, но он еще во властной обойме, пусть отрабатывает. Такой вот мини-детектив нарисовался. Что, замечу, происходит всегда, когда Кремль решает заплести внешнеполитическую интригу.