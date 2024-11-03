USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Google раскрыл местоположение военных объектов в Украине

13:32 1137

Сервис Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины и раскрыл расположение военных объектов, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. «Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых «палит» размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в телеграм-канале.

По его словам, снимки Google Maps уже начала «активно разгонять» российская сторона. В частности, скриншоты военных объектов Украины опубликовали Z-каналы. Они обратили внимание на киевский аэропорт Жуляны, на котором, согласно обновленным картам, появились системы ПВО. Телеграм-каналы идентифицировали их как зенитно-ракетные комплексы Patriot. Согласно датировке на сервисе Google Earth, новые снимки были сделаны 28 сентября 2023 года. На старом снимке от апреля 2022 года на месте систем ПВО было чистое поле. Кроме того, на Google Maps появился спутниковый снимок аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором видны самолеты, ангары и другие объекты.

Позднее Коваленко сообщил, что представители Google связались с властями Украины и уже исправляют ситуацию. «В дальнейшем также поговорим, как решать любые проблемы оперативно», — добавил он.

Google использует для своего картографического сервиса снимки американской космической компании Maxar, основными клиентами которой являются спецслужбы США — Национальное разведывательное управление (NRO) и Национальное агентство геопространственной разведки (NGA). После начала войны в Украине они более чем вдвое увеличили закупки спутниковых снимков украинской территории. При этом в Maxar сообщали о нехватке спутников и заявляли о планах вывести на орбиту дополнительные аппараты, чтобы удовлетворить спрос спецслужб США.

В то же время Google после полномасштабного вторжения российской армии отключала в Украине некоторые инструменты в своем картографическом сервисе. В частности, была отключена возможность в режиме реального времени получать информацию о пробках и загруженности различных общественных мест. Это было сделано «для безопасности местных сообществ», отмечали в Google.

Что обсудили Алиев и Пашинян в Казани
Что обсудили Алиев и Пашинян в Казани
14:14 798
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 2690
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 13:33
13:33 5611
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция
11:07 4054
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 12155
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
13:09 2085
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 32242
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 11565
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
3 ноября 2024, 15:22 6738
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
3 ноября 2024, 13:30 8273
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
10:27 2524

ЭТО ВАЖНО

Что обсудили Алиев и Пашинян в Казани
Что обсудили Алиев и Пашинян в Казани
14:14 798
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 2690
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 13:33
13:33 5611
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция
11:07 4054
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 12155
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
13:09 2085
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 32242
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 11565
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
3 ноября 2024, 15:22 6738
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
3 ноября 2024, 13:30 8273
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
10:27 2524
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться