Google раскрыл местоположение военных объектов в Украине

Сервис Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины и раскрыл расположение военных объектов, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. «Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых «палит» размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в телеграм-канале.

По его словам, снимки Google Maps уже начала «активно разгонять» российская сторона. В частности, скриншоты военных объектов Украины опубликовали Z-каналы. Они обратили внимание на киевский аэропорт Жуляны, на котором, согласно обновленным картам, появились системы ПВО. Телеграм-каналы идентифицировали их как зенитно-ракетные комплексы Patriot. Согласно датировке на сервисе Google Earth, новые снимки были сделаны 28 сентября 2023 года. На старом снимке от апреля 2022 года на месте систем ПВО было чистое поле. Кроме того, на Google Maps появился спутниковый снимок аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором видны самолеты, ангары и другие объекты.

Позднее Коваленко сообщил, что представители Google связались с властями Украины и уже исправляют ситуацию. «В дальнейшем также поговорим, как решать любые проблемы оперативно», — добавил он.

Google использует для своего картографического сервиса снимки американской космической компании Maxar, основными клиентами которой являются спецслужбы США — Национальное разведывательное управление (NRO) и Национальное агентство геопространственной разведки (NGA). После начала войны в Украине они более чем вдвое увеличили закупки спутниковых снимков украинской территории. При этом в Maxar сообщали о нехватке спутников и заявляли о планах вывести на орбиту дополнительные аппараты, чтобы удовлетворить спрос спецслужб США.

В то же время Google после полномасштабного вторжения российской армии отключала в Украине некоторые инструменты в своем картографическом сервисе. В частности, была отключена возможность в режиме реального времени получать информацию о пробках и загруженности различных общественных мест. Это было сделано «для безопасности местных сообществ», отмечали в Google.