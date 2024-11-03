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В Финляндии крупные учения НАТО

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В Лапландии (Финляндия) в районах Роваярви и Рованиеми в понедельник стартуют артиллерийские учения Lightning Strike - 24, которые станут частью крупнейших артиллерийских учений НАТО в Европе.

«Роваярви, являясь крупнейшим учебным полигоном в Северной Европе, предоставляет силам Североатлантического альянса отличные условия для всесторонней огневой подготовки. Мы очень рады возможности провести учения Lightning Strike в этом году в рамках более масштабной подготовки», - сказал ранее полковник Янне Мякитало, руководитель учений Lightning Strike - 24.

Основной целью учений называют демонстрацию оборонительных возможностей НАТО на северном направлении.

Учения Lightning Strike - 24 являются частью операции Dynamic Front - 25, проводимой под руководством США в пяти разных странах альянса: кроме Финляндии, также в Эстонии, Дании, Румынии и Польше. Общее число участников составит около 5000 солдат и офицеров из 28 стран.

В Финляндии они пройдут под руководством Армейской академии с 4 по 28 ноября. В них примут участие около 3600 военнослужащих, из них около 1250 солдат и офицеров из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Дании и Чехии.

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