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Европа потеряла шанс на подготовку к войне с Россией

The Times
14:07 839

Независимо от того, кто победит на выборах в США - Дональд Трамп или Камала Харрис, - это станет проигрышем для европейской безопасности, ведь мало кто верит, что Штаты придут Европе на помощь в случае вооруженного конфликта с РФ.

"Война вероятна, и она ближе, чем мы думаем. Если предположить, что Россия заведет Украину в тупик, силы президента Путина могут быть готовы к новым действиям через два года, а то и меньше. Все еще надеются, что НАТО сработает и что Соединенные Штаты придут на помощь, однако мало кто в это верит", - пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

Лукас отмечает, что Украина выиграла для Запада время на подготовку к войне с Россией, однако Европа этим шансом не воспользовалась. По его словам, Европа "скандально плохо" подготовлена к возможному российскому вторжению, и Путин об этом знает.

Как отмечает аналитик, Россия уже атакует Запад, совершая диверсии. При этом, как отмечает редактор журнала Defence Analysis Фрэнсис Туса, многие инциденты официальные лица и соответствующие компании "замалчивают" и это приводит к еще большему хаосу.

В то же время некоторые европейские страны видят угрозу со стороны России и активно готовятся к войне, отмечается в статье. Так, Финляндия накопила шестимесячные запасы продовольствия, топлива и медикаментов, а также места в бомбоубежищах для каждого жителя. Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета только на боеприпасы. Польша располагает самыми крупными и эффективными вооруженными силами в Европе. При этом вполне возможно, им придется сражаться в одиночку, отмечает Лукас.

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