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Что обсудили Алиев и Пашинян в Казани

14:14 801

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Казани обсудили «проблему пленных», сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян. Его слова приводят армянские СМИ.

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоялись на полях пленарного заседания БРИКС+.

Также, по словам Симоняна, лидеры Азербайджана и Армении обсуждали установление мира, открытие коммуникаций. Из слов Симоняна выясняется, что Алиев и Пашинян около часа беседовали во время пленарного заседания.

«…Потом, возможно, подумали, что мешают остальным, решили провести отдельную встречу… Рассматривались всем известные вопросы повестки переговоров», - добавил спикер парламента Армении.

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