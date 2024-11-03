Что обсудили Алиев и Пашинян в Казани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Казани обсудили «проблему пленных», сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян. Его слова приводят армянские СМИ.

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоялись на полях пленарного заседания БРИКС+.

Также, по словам Симоняна, лидеры Азербайджана и Армении обсуждали установление мира, открытие коммуникаций. Из слов Симоняна выясняется, что Алиев и Пашинян около часа беседовали во время пленарного заседания.

«…Потом, возможно, подумали, что мешают остальным, решили провести отдельную встречу… Рассматривались всем известные вопросы повестки переговоров», - добавил спикер парламента Армении.