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В Турции застрелили председателя муниципалитета

14:20 614

В провинции Кырыккале в Турции совершено вооруженное нападение на председателя муниципалитета Балышейха Хильми Шена, сообщает CNN Türk.

Шен скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. Погиб также его водитель Микаил Челиккол, еще двое человек получили ранения.

По подозрению в совершении преступления задержан родственник Шена, при нем было найдено оружие.

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