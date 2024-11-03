В Турции застрелили председателя муниципалитета
14:20 614
В провинции Кырыккале в Турции совершено вооруженное нападение на председателя муниципалитета Балышейха Хильми Шена, сообщает CNN Türk.
Шен скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. Погиб также его водитель Микаил Челиккол, еще двое человек получили ранения.
По подозрению в совершении преступления задержан родственник Шена, при нем было найдено оружие.
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