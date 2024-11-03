В Турции застрелили председателя муниципалитета

В провинции Кырыккале в Турции совершено вооруженное нападение на председателя муниципалитета Балышейха Хильми Шена, сообщает CNN Türk.

Шен скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. Погиб также его водитель Микаил Челиккол, еще двое человек получили ранения.

По подозрению в совершении преступления задержан родственник Шена, при нем было найдено оружие.