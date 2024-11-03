Галстаняна заметили в московском аэропорту
14:24 690
Архиепископа Баграта Галстаняна, который недавно тщетно пытался поднять армянский народ против правительства, заметили в московском аэропорту Шереметьево.
Ранее сообщалось, что Галстанян со сторонниками собрались у здания резиденции президента Армении, требуя от него не подписывать документ о регламенте комиссий по демаркации границы с Азербайджаном.
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