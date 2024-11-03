Галстаняна заметили в московском аэропорту

Архиепископа Баграта Галстаняна, который недавно тщетно пытался поднять армянский народ против правительства, заметили в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Галстанян со сторонниками собрались у здания резиденции президента Армении, требуя от него не подписывать документ о регламенте комиссий по демаркации границы с Азербайджаном.