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Галстаняна заметили в московском аэропорту

14:24 690

Архиепископа Баграта Галстаняна, который недавно тщетно пытался поднять армянский народ против правительства, заметили в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Галстанян со сторонниками собрались у здания резиденции президента Армении, требуя от него не подписывать документ о регламенте комиссий по демаркации границы с Азербайджаном.

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