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Белый дом, Капитолий и резиденцию Харрис оградили забором на случай беспорядков

14:28 264

В районе Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне появились новые заграждения на случай возможных беспорядков в ближайшие дни на фоне выборов, сообщило издание The Washington Post.

Секретная служба возвела металлические заборы вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также прилегающих частей площади Лафайет, Военно-морской обсерватории и дома Харрис в округе Колумбия. В районе Капитолия также установлены временные барьеры.

У секретной службы также есть планы по мерам безопасности за пределами конференц-центра в Вест-Палм-Бич во Флориде, где бывший президент Трамп будет проводить мероприятие в ночь выборов.

Харрис проведет ночь выборов в своей альма-матер, Университете Говарда в Вашингтоне. Департамент полиции Вашингтона сообщил в воскресенье, что там будут перекрыты улицы, не будет зон для парковки и транзитных объездов в прилегающих районах.

Официальные лица заявили, что пока нет никаких угроз для Вашингтона накануне выборов. Но местные жители готовятся к потенциальным беспорядкам недовольных результатами выборов, а ограждение и фанера на окнах напоминают о президентских выборах 2020 года и нападении на Капитолий 6 января.

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