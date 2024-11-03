Украину ожидает тяжелая зима: отключения света до 20 часов в сутки
Украина может столкнуться с отключениями до 20 часов в сутки при условии холодной зимы и атак по атомным станциям, пишет издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов.
Только в конце августа Россия выпустила более 200 ракет и дронов по объектам энергетики, сократив тем самым мощность производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт, по словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины и эксперта по энергетическому рынку. Это потеря восьми электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.
«Самый реалистичный сценарий», с которым Украина столкнется этой зимой, по словам Рябцева, включает ограничение «поставок электроэнергии для промышленности и домохозяйств на 8-14 часов в день».
В условиях сильного похолодания и новых ударов по атомной системе электроснабжения Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, говорит Александр Харченко, руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики.
Американский высокопоставленный чиновник заявил, что Штаты ожидают «очень суровую зиму» в Украине: «Люди будут погибать в своих домах, потому что Россия разрушает энергетическую инфраструктуру».