Украину ожидает тяжелая зима: отключения света до 20 часов в сутки

Украина может столкнуться с отключениями до 20 часов в сутки при условии холодной зимы и атак по атомным станциям, пишет издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов.

Только в конце августа Россия выпустила более 200 ракет и дронов по объектам энергетики, сократив тем самым мощность производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт, по словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины и эксперта по энергетическому рынку. Это потеря восьми электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.