Путин может отправить россиян воевать за КНДР

Северная Корея может потребовать от России воевать за нее на Корейском полуострове после отправки солдат КНДР для участия в войне против Украины, заявил бывший посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак.

«Известно, что Северная Корея воевала на стороне России. Если когда-нибудь на Корейском полуострове начнется война, Северная Корея теперь может рассчитывать на то, что Россия придет и поможет», — сказал Ви в разговоре с The Korea Herald.

В Институте стратегии национальной безопасности Южной Кореи (INSS) отметили, что Пхеньян мог отправить своих военных в Россию перед президентскими выборами в США, рассчитывая на победу республиканца Дональда Трампа, который может быстро завершить конфликт. «Учитывая неопределенные перспективы войны после выборов в США, Пхеньян быстро принял меры, чтобы заранее привязать Москву к своей внешней стратегии», — говорится в докладе INSS.

Военное сотрудничество России и Северной Кореи продлится и после войны, отметил бывший президент INSS Нам Сон Ук. Он напомнил о подписанном в июне этого года Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. Статья 4 этого соглашения предполагает военную помощь одной из сторон в случае войны.

При этом, по мнению Нама, Северная Корея будет полезной для России в качестве «разменной монеты» на переговорах со следующей администрацией США. «Москва будет использовать свои тесные связи с Пхеньяном, чтобы получить рычаги влияния на Вашингтон, как это делал Пекин в прошлом», — пояснил он.

Пока же Пхеньян решает за счет военной поддержки России проблемы с финансами и продовольствием, отметил Ви. Согласно данным Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи, за каждого отправленного в Россию северокорейского солдата Пхеньян может получать около $2 тыс. Таким образом, доход КНДР от отправки 10 тыс. военных может составлять более $200 млн в год, говорит Ви.