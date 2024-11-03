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Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне

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Отдел спорта
15:20 825

Менеджер по вопросам образования Федерации дзюдо Азербайджана Орхан Оруджзаде был награжден дипломом Международного олимпийского комитета. Он успешно завершил обучение по специальности «Психическое здоровье в спорте высших достижений».

Диплом был вручен на выпускной церемонии, состоявшейся в Олимпийском музее в Лозанне, Швейцария. Эта программа обучения предоставляет элитным спортсменам необходимые знания и навыки в области психического здоровья и преподается в течение 10 месяцев ведущими экспертами в этой области.

Федерация дзюдо Азербайджана считает защиту психического здоровья элитных дзюдоистов главным условием их постоянного развития и успеха. Тренинги с применением научных подходов, связанные с влиянием психического здоровья на спортивные результаты, окажут большую поддержку нашим спортсменам как в физической, так и моральной подготовке.

Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне
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ЭТО ВАЖНО

Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне
Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне фото
15:20 826
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
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13:09 3369
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12:35 32882
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