Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне
Менеджер по вопросам образования Федерации дзюдо Азербайджана Орхан Оруджзаде был награжден дипломом Международного олимпийского комитета. Он успешно завершил обучение по специальности «Психическое здоровье в спорте высших достижений».
Диплом был вручен на выпускной церемонии, состоявшейся в Олимпийском музее в Лозанне, Швейцария. Эта программа обучения предоставляет элитным спортсменам необходимые знания и навыки в области психического здоровья и преподается в течение 10 месяцев ведущими экспертами в этой области.
Федерация дзюдо Азербайджана считает защиту психического здоровья элитных дзюдоистов главным условием их постоянного развития и успеха. Тренинги с применением научных подходов, связанные с влиянием психического здоровья на спортивные результаты, окажут большую поддержку нашим спортсменам как в физической, так и моральной подготовке.