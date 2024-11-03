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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Пессимистичная новость для семей заложников от шефа «Моссада»

15:20 924

Глава «Моссада» Давид Барнеа на встрече с родственниками заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщил, что шансы на «малую сделку» с ХАМАС невелики, пишет израильский 9 Канал.

Барнеа проинформировал родных и близких похищенных, что на данный момент на переговорах в Дохе посредники не получили никакого ответа от ХАМАС на последние предложения и что боевики по-прежнему в обмен на освобождение заложников требуют полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛ с территории анклава.

На вопрос, согласится ли правительство Израиля на прекращение войны, Барнеа уточнил, что «переговорная группа не имеет мандата от премьер-министра на достижение всеобъемлющего соглашения и прекращение войны». По мнению главы «Моссада», «стоит подождать».

«Сейчас шансы на малую сделку невелики, ХАМАС настаивает на прекращении войны», — пояснил Борнеа.

9 Канал напоминает, что на переговорах в столице Катара на столе у переговорщиков два предложения: египетское - об освобождении четырех заложников в обмен на двухдневное прекращение огня; многоэтапное катарско-американское, которое в конечном итоге могло бы привести к освобождению всех заложников и прекращению войны.

Из 101 человека, находящегося в секторе Газа в заложниках у ХАМАС, в живых остался только 51, напоминает издание.

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