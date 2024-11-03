Пессимистичная новость для семей заложников от шефа «Моссада»

Глава «Моссада» Давид Барнеа на встрече с родственниками заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщил, что шансы на «малую сделку» с ХАМАС невелики, пишет израильский 9 Канал.

Барнеа проинформировал родных и близких похищенных, что на данный момент на переговорах в Дохе посредники не получили никакого ответа от ХАМАС на последние предложения и что боевики по-прежнему в обмен на освобождение заложников требуют полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛ с территории анклава.