Итоги учений Азербайджана и Ирана

В иранском секторе Каспийского моря прошли совместные тактические учения AZIREX-2024 с участием личного состава и кораблей Военно-морских сил Азербайджана и Исламской Республики Иран, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в рамках учений «Поиск и спасение на море» был представлен брифинг о целях и задачах, а также проведены взаимные обсуждения.

Учения проводились с целью укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

В ходе учений отрабатывались спасательные и медицинские мероприятия при кораблекрушениях, поисково-спасательные операции и действия по обеспечению безопасности судов.

«Все поставленные задачи на различных этапах учений были успешно выполнены, при этом военные моряки продемонстрировали высокий уровень профессионализма», - отмечает ведомство.

Напомним, что участие в учениях принимали 2 боевых корабля и более 100 военнослужащих личного состава ВМС Азербайджана.