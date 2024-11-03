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Эрдоган разгневан

15:40 1857

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал агрессивные действия Израиля в секторе Газа, в результате которых, по его словам, с октября прошлого года погибли около 50 тыс. человек, одним из самых жестоких геноцидов столетия.

«Один из самых жестоких геноцидов нашего столетия совершается в секторе Газа», - сказал он в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, «одним из лучших ответов на сионистскую агрессию Израиля против Газы и Ливана будет признание Палестины как можно большим числом государств». Президент Турции также призвал страны исламского мира «отбросить разногласия и поддержать палестинский и ливанский народы в их справедливой борьбе».

Эрдоган также сообщил, что Турция с начала кризиса в Газе поставила в регион через Египет свыше 85 тыс. тонн гуманитарной помощи. Он напомнил, что его страна прекратила торговлю с Израилем и присоединилась к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.

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