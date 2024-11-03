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Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA

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15:53 367

С 28-го по 30 октября в Лос-Анджелесе (США) прошла встреча CISCO Partner Summit, в которой приняло участие более 2000 представителей ведущих ИТ-компаний со всего мира. На этом ежегодно проводимом мероприятии азербайджанская компания Bestcomp Group оказалась единственной, получившей диплом Security Partner of the Year 2024 в регионе MEA (Middle East and Africa) среди партнеров CISCO из стран СНГ.

На торжественной церемонии награждения, проводившейся в здании знаменитого музея Грэмми, председателю Наблюдательного совета Bestcomp Group Рауфу Гасанову диплом вручали вице-президент CISCO в странах MEA, Турция, Румыния и СНГ (ТРС) Давид Меадс, директор Организации работы с партнерами Оссама Елдииб и директор, менеджер в странах ТРС Дидем Дуру. Во время церемонии награждения было отмечено, что компания Bestcomp Group получила данную награду за успешную реализацию крупномасштабных проектов в государственных и частных секторах по результатам 2024-го финансового года CISCO.

Как отметил Рауф Гасанов, награда Security Partner of the Year 2024 от одного из лидеров мировой ИТ-индустрии - CISCO, в США, является значимым событием в канун 30-летия компании. Р.Гасанов подчеркнул, "что на мероприятие были приглашены только самые ведущие партнеры, составляющие 2% от общего числа партнеров CISCO, и только очень малая их часть была отмечена наградами, а из стран СНГ мы оказались единственными удостоенными диплома Security Partner of the Year 2024. В Азербайджане государственные и частные организации проводят масштабную работу по цифровой трансформации. CISCO является одной из наиболее успешных компаний, имеющей решения в данной области. Обладая глубокими профессиональными знаниями и опытом в области создания ИТ-решений, отвечающих мировым стандартам, Bestcomp Group за 30 лет работы приобрел репутацию надежного и высокоэффективного партнера организаций и учреждений любого уровня. Благодаря стратегическому партнерству с Cisco и с другими мировыми лидерами ИТ-индустрии, компания активно участвует в процессе цифровой трансформации в различных секторах экономики, предлагает передовые, защищенные и устойчивые ИТ-решения для организаций как в Азербайджане, так и за его пределами.

Безусловно, всему этому способствовали большие позитивные изменения в сфере IT-технологий в нашей стране. В связи с этим я выражаю глубокую благодарность всем нашим партнерам, заказчикам как из государственных, так и частных организаций, которые доверяют нам".

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