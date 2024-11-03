Армения не может договориться с ЕС

Переговоры с ЕС о новом льготном торговом режиме для Армении тяжело продвигаются, заявил министр экономики республики Геворк Папоян.

Льготный торговый режим "Генеральные торговые преференции" (GSP+) действовал до конца 2021 года и предусматривал обнуление пошлин для ряда несырьевых товаров. С 2022 года этот режим перестал действовать, так как Армения по уровню ВВП на душу населения стала считаться страной со средним уровнем дохода.

"Армения ведет переговоры о новом режиме - "Автономные торговые меры" (ATM), но европейские партнеры предупреждают, что в полной мере он действовать не может. Поэтому ведутся переговоры о его частичном применении", - добавил Папоян.