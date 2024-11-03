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В Украине отвергли слухи о переговорах с Россией

16:08 331

Украина не ведет прямых переговоров с Россией относительно того, чтобы не происходило ударов по энергетическим объектам стран. Об этом заявил руководитель Офиса президента страны Андрей Ермак.

"О том, как это пишут, что это якобы переговоры Украины и России - это точно неправда", - подчеркнул Ермак.

При этом руководитель ОП объяснил, что происходит на самом деле.

"Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности, была [в режиме] онлайн, но таким соорганизатором был Катар. И когда состоялась эта конференция, мы зафиксировали принципы по этому пункту Формулы мира. Было очень большое количество стран", - отметил Ермак.

Он сказал, что Россия не участвовала ни в одной тематической конференции. В то же время присутствовали многие страны с разных континентов.

"Мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали: если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно, и например, отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста... Такая же ситуация с продовольственной безопасностью", - сказал Ермак и напомнил, что ранее в течение года функционировал зерновой коридор на основе двух соглашений.

Первое соглашение было заключено между Турцией, ООН и Украиной, а второе - между Турцией, ООН и Россией. По его словам, если кто-то готов за это взяться, то может участвовать в соответствующей работе на основе зафиксированных принципов по вопросам энергетики.

"Что мне известно на сегодня? Пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть. Потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины", - сказал Ермак.

По его мнению, все разговоры о якобы энергетических переговорах происходят как реакция на результаты тематических конференций.

"Но я точно могу сказать: Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - сказал Ермак.

Также у него спросили, требовали ли международные партнеры, чтобы Украина не била по определенным объектам на территории РФ.

"Точно у нас никто не требовал ничего. Но, безусловно, мы знаем, что страны поддерживают, если бы, например, по энергетической безопасности, два таких соглашения при посредничестве Катара или другой страны состоялись, я знаю, что страны поддержали бы это, в первую очередь не потому, что их беспокоит, что происходит с Россией, а в первую очередь, понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками", - сказал Ермак.

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