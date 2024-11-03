В Грузии скандал: карту показали не целиком

На оккупированных территориях, как вы знаете, мы не можем проводить выборы, соответственно, там нет и делегатов. Поэтому на карте показаны те избирательные округа, где были представлены делегаты и где проводились выборы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он ответил на вопрос о распространяемой в социальных сетях информации о том, что на слайде с картой Грузии на сегодняшнем брифинге якобы не были показаны оккупированные территории.

«На всей территории Грузии из-за оккупации выборы провести невозможно. Если у кого-то проблемы с восприятием цветов, то я призываю их внимательнее посмотреть: те части Грузии, которые оккупированы, обозначены серым цветом, а территории, не принадлежащие Грузии, – белым. Это еще раз показывает, с какими позорными людьми мы имеем дело.

Эти люди говорят с нами об избирательных системах, хотя у них нет ни таких знаний, ни сообразительности, чтобы понять, что изображено на слайде – делегаты, избирательные округа, оккупированная территория. Похоже, приходится разжевывать все для этой НПО-общественности чуть ли не каждый второй день», – заявил Шалва Папуашвили.