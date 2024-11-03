Трамп возвращается в Белый дом

За сутки до голосования 5 ноября избирательная гонка кандидата от демократов Камалы Харрис и бывшего президента-республиканца Дональда Трампа вошла в кульминационную фазу беспрерывных встреч, порой в одних и тех же городах. Обстановка накалена до такой степени, что в состояние повышенной готовности приведены подразделения Национальной гвардии в штатах Вашингтон, Массачусетс, Аризона и Орегон. Согласно опросу, проведенному газетой The Washington Post, 57 процентов избирателей опасаются в случае поражения актов насилия со стороны электората Дональда Трампа, а 31 процент ждет того же от сторонников Камалы Харрис. Наихудший сценарий, по мнению аналитиков, — это волна насилия и протестов, что-то вроде большого «6 января» 2021 года, когда тысячи сторонников проигравшего Дональда Трампа ринулись на штурм Капитолия. О предстоящих в США президентских выборах и их значении для глобальной политики haqqin.az побеседовал с экспертом американского аналитического центра Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA) Ксенией Кирилловой.

- По результатам досрочного голосования, в котором приняли участие 70 миллионов американцев, оба кандидата набирают примерно одинаковое число голосов. Кто, на Ваш взгляд, станет лидером самой мощной страны мира? - Думаю, у Трампа больше шансов на победу. Главным образом, потому, что эти выборы характеризует протестная мотивация. То есть люди, которые проголосуют за Трампа, совсем не обязательно являются его поклонниками. Просто они считают его меньшим из двух зол. И в этом контексте у Дональда Трампа достаточно серьезные шансы на победу, поскольку он объединил вокруг себя довольно разных по мотивации людей. К примеру, идеологических консерваторов, видящих в нем оплот консервативной Америки. Есть и такие, кто не видит в нем оплота, но при этом считают, что Трамп способен защитить изначальные американские ценности. Помимо этого, за Трампа будут голосовать и по чисто экономическим причинам, без какой-либо идеологической составляющей. Кто-то проголосует, считая его самым произраильским кандидатом, другие поддержат, помня о связанных с демократами коррупционных скандалах, значительная часть согласна с тем, что Трамп – далеко не лучший президент, но в то же время считает, что лучше все-таки поддержать принцип сменяемости власти, а также систему сдержек и противовесов. Другими словами, американцы видят в Трампе не конкретного человека, а функцию, способную усилить работу юридической системы. - Но с Трампом связаны опасения в том, что он человек Путина… - Оценивая политику Дональда Трампа или Камалы Харрис в отношении Украины, важно учитывать не только кандидатов в президенты, но и то, как каждый из них воспринимается американской системой. Иными словами, чтобы оценить американскую политику в отношении России и Украины, важно оценивать каждого кандидата как фактор, а не как личность. Это хорошо видно на первом сроке Трампа. Как личность он явно не был настроен проукраински. И тем не менее пусть невольно, но он стал в Конгрессе США катализатором двухпартийного антироссийского консенсуса. Этот феномен обусловлен тем, что в связи с Трампом у каждой из партий появился личный стимул ужесточить свое отношение к России. Демократы видели в Трампе «российского ставленника», и их борьба с Россией стала частью межпартийного противостояния. Республиканцы же, в свою очередь, стремились показать, что никак не связаны с Россией, а потому были заинтересованы в поддержании более жесткой линии поведения. Давайте вспомним, что именно при Трампе Украина впервые получила летальное оружие, закрылся ряд российских консульств в США, а санкции в отношении Москвы впервые были введены законом, а не указом президента, чтобы хозяин Белого дома не смог их отменить. Безусловно, это делалось не благодаря Трампу как личности, а во многом вопреки ему. Однако результат говорит сам за себя.

Говоря о военной помощи, мы не берем время полномасштабного вторжения, но до него, напомню, тот же Барак Обама так и не смог решиться передать Украине летальное оружие. При Байдене сложилась иная картина. Хотя сам президент был настроен достаточно проукраински, по мнению многих экспертов, в свой поддержке Байден не был достаточно решителен. За что демократы, естественно, не могли критиковать «своего» президента. Республиканцы же, пытаясь вставить палки в колеса Демпартии, блокировали все инициативы демократов, в том числе и помощь Украине. Резюмируя этот аспект, можно сказать, что в период правления Трампа «жертвой» американской межпартийной борьбы стала Россия, а при Байдене - Украина. Именно поэтому, даже несмотря на проукраинские декларации Камалы Харрис, невозможно с точностью утверждать, какой именно фактор окажет наибольшее значение для определения политики США в отношении Москвы и Киева. - В США и Европе есть эксперты, открыто опасающиеся, что вместе с Трампом в Белом доме поселится политика автократии. Чему во мном способствовали предвыборные обещания Трампа казнить торговцев наркотиками, членов ОПГ, занимающиеся незаконной миграцией и т.д. - В 2016 году я тоже опасалась победы Трампа. Дело было не столько даже в его нескрываемой симпатии к Путину, сколько в высказываниях, очень напоминающих стиль президента России. Например, заявление Трампа о том, все журналисты – это враги народа, его какие-то диктаторские замашки... Однако реальность показала, что эти опасения были неоправданны. В случае победы Трампу вновь придется доказывать на каждом углу, что он не связан с Россией. Уже сейчас кандидат от республиканцев говорит, что ни один американский лидер не был так суров к России, как он. Безусловно, это не так. Но дело не конкретно в Трампе, а в общей ситуации, в том, как реагирует система на его политику. Если бы Трамп делал все так, как ему хочется, ситуация была бы принципиально другой. Но во время его президентства противовесом выступала государственная система США. Поэтому никакую диктатуру в Америке установить невозможно. Думаю, что и внешнюю политику США в отношении Украины Трамп тоже не сможет определять единолично. А потому все страхи о том, что он сдаст Украину, установит диктатуру - это просто страшилки. Наоборот, став президентом, Трамп может сыграть совершенно неожиданным образом. - Кандидат от Республиканской партии обещает за один день остановить войну в Украине. Это блеф или существует некий план? - Конечно же, такого плана у него нет. Но Трамп знает персональные особенности Путина, который придает большое значение личным взаимоотношениям. Путин - человек злопамятный, поэтому одна часть его решений мотивирована личной мстительностью, а другая - личными симпатиями.

Очевидно, что к Трампу российский лидер испытывает определенное уважение. Путину близки и понятны, мягко говоря, волюнтаристские замашки Трампа. Все антироссийские решения, которые были приняты при Трампе, Путин прощал, считая, что это делается вопреки его воле и что сам хозяин Белого дома искренне стремится наладить отношения с Россией. Возможно, поэтому при Трампе Москва не решилась начать полномасштабное вторжение в Украину, хотя такие планы стояли на повестке дня Кремля. Надо помнить, что Путин живет в своем, несколько идеализированном мире. Он не воспринимает то, как работает американская госсистема и как она сработала в отношении Трампа. Он также совершенно не понимает элементарных причинно-следственных связей. В вымышленной реальности российского президента существует некая формула абсолютного врага, в соответствии с которой Америка хочет уничтожить Россию, независимо от ее поведения. Просто по факту, США - это такой безусловный враг. Именно так президент Рейган представлял в свое время Советский Союз, называя его «империей зла». Однако Трамп вел себя не как безусловный враг, чем заслужил личную симпатию Путина и выпал из образа безусловного врага. А вот Байден с его «вьетнамской» риторикой в этот образ, созданный путинской паранойей, идеально вписывается. Ведь это не Трамп, а Байден назвал Путина убийцей, провозгласил безоговорочную поддержку Украине и так далее. И для Путина с его имперскими замашками это стало триггером создания схемы, по которой Байден - враг, но враг слабый и не слишком решительный, по которому очень хочется вдарить. На Западе часто не понимают, что любое проявление страха перед Путиным вызывает его агрессию. Западные лидеры боятся спровоцировать Путина, реально не понимая, что именно этим они его и провоцируют. И наоборот, демонстрация силы действует на лидера Кремля сдерживающее. Резюме: Запад провоцирует Путина на нанесение ядерного удара не проявлением силы, а демонстрацией слабости. Той самой, которую проявил президент Байден, из чего Путин сделал вывод, что можно смело атаковать Украину. В Трампе же Путин, как я уже говорила, видит не безусловного врага, а предприимчивого дельца, с которым в принципе можно договориться. К тому же у Трампа есть какие-то симпатии к России, причины которых нам пока неизвестны… - Поговаривают, что у ФСБ на Трампа есть какой-то убийственный компромат, обнародование которого моментально привело бы к краху его политической карьеры… - Я не думаю, что тут есть агентурные связи, потому что с людьми такого уровня их не выстраивают. Просто у людей статуса Трампа происходит постепенное формирование лояльности к России, когда человек может не понимать, в чем его причины. К примеру, когда-то россияне предложили Трампу выгодное дело, дали хорошие условия для бизнеса, в другом месте похвалили… То есть никто вроде бы его не вербовал, но он постепенно начинает чувствовать, как ему хорошо, удобно и легко в России и с русскими…

- А Трамп способен показать силу Путину? - Повторю: кремлевский руководитель не боится Трампа, а хорошо к нему относится. Для Путина он, прежде всего, личность, сильный человек. А сильных людей по кремлевским понятиям принято уважать. Путин считает, что с Трампом он договорится. Эта уверенность базируется на чекистском мышлении хозяина Кремля, сфокусированном не на войнах, а на спецоперациях. Для Путина характерны действия исподтишка, методы гибридной, а не масштабной войны. И Трамп для него – это возможность завершить войну с пользой для себя, поскольку Путин всячески избегает вооруженного противостояния высокой интенсивности. В то же время в Кремле понимают: игра на самолюбии Трампа – занятие опасное. Поскольку он может ответить, причем ответить сильно… - По Вашей логике, Путин может договариваться только с теми, кого уважает? - К примеру, он не уважает Владимира Зеленского, в отношении украинского президента у него срабатывает рефлекс - типа это какой-то клоун, марионетка Запада, с ним не стоит разговаривать. Для него Зеленский не субъект. Тогда как Трампа он считает субъектом. И это тоже часть чекистского сознания, когда отдельные люди и целые народы воспринимаются не как субъекты, а в качестве объектов. Такое вот специфическое восприятие реальности, вера в то, что все на свете делает ЦРУ и КГБ. Отсюда и глубокая убежденность Путина в том, что у украинцев, как, впрочем, и у российской оппозиции, нет и не может же быть собственной воли. Мол, все это объекты, марионетки… - Пентагон сообщил, что тысячи северокорейских военных направляются в Курскую область. Создается ли на наших глазах военный альянс Москва-Пхеньян, который на Украине не остановится? - Я знакома с версиями западных аналитиков о том, что русские и корейцы, захватив всю Украину, двинутся дальше в Европу. Во-первых, не думаю, что у России, даже при участии северокорейских военных и их оружия, хватит ресурсов на продолжение войны. Во-вторых, даже при том, что северокорейские солдаты достаточно боеспособны, двенадцать тысяч человек — это не цифра, способная изменить ход войны. Учтем при этом, что северокорейское воинство не говорит по-русски. У России сегодня не хватает ресурсов даже для того, чтобы освободить Курскую область. Возможно, при помощи северокорейцев им это удастся. Но на этом их функция завершится. В армии КНДР большую роль играют политруки. То есть без согласия политрука солдат КНДР даже шагу не сделает. Тем самым у Москвы будут большие организационные проблемы на поле боя, когда все придется согласовывать с политруками. Сейчас Россия и Украина сталкиваются с одинаковой проблемой – острым дефицитом живой силы. В обеих армиях большинство солдат в возрасте от 50 лет и старше. Очевидно, что у Москвы и Киева физически заканчивается молодежь. Но у России все-таки народонаселения побольше. Чего не скажешь об Украине. Поэтому своевременная военная помощь ВСУ со стороны Запада имеет критическое значение. Если поставки оружия затянутся, на стороне Украины просто некому будет воевать.