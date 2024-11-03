Патриарх Кирилл поддержал смертную казнь

«Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но в слове Божием есть такие слова: "Измите злаго от вас самех" (1 Кор. 5:13). То есть если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать», — сказал глава РПЦ на встрече с бывшими участниками войны в Украине в рамках программы «Время героев».

По его словам, после казни Христа святые апостолы отказались считать лишение жизни в наказание за преступления грехом. «Еще раз хочу сказать: церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала», — отметил патриарх.

При этом он подчеркнул, что приветствует действующий сейчас в России мораторий на высшую меру наказания. «Надо наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране. Если преступность пойдет вниз, то и слава Богу, и не надо применять смертную казнь», — добавил глава РПЦ.

Формально смертная казнь в России не отменена: бессрочный мораторий на нее действует в стране с 1997 года. Это было одним из основных условий вступления в Совет Европы. Россия вышла из организации после начала войны в Украине — в марте 2022 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что власти могут вернуть смертную казнь в «военное время» или в случае, если в стране будет «зашкаливать» опасность тягчайших преступлений, прежде всего убийств.