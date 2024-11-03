В Молдове официально объявили победителя на президентских выборах

Действующий президент Молдовы Майя Санду победила на выборах с 55,33% голосов. Об этом заявили в ЦИК страны после подсчета 100% голосов избирателей.

Ее главный оппонент - бывший генпрокурор Александр Стояногло набрал 44,67% голосов.

Санду получила 929,9 тыс. голосов, а за Стояногло проголосовали 750,6 тыс. человек. Явка во втором туре составила 54,34%.