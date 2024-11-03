Стало известно, что Россия предлагала Украине в 2022 году

В первые дни полномасштабного вторжения Москва передала Киеву проект мирного договора, который по своему содержанию и сути был требованием капитуляции Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на текст документа, который получила редакция.

Этот "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины" датирован 7 марта 2022 года. И именно в этот день документ был передан Украине. На тот момент прошло всего 11 дней после начала вторжения и прошла неделя с начала прямых переговоров между делегациями Украины и России на территории Беларуси.

"Россия предложила договор, односторонние условия которого означали капитуляцию Киева. Если бы украинская власть пошла на эти условия, то это превратило бы Украину в марионеточное образование с фиктивным нейтральным статусом, с крошечной беззубой армией без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом", - отмечают журналисты "Радио Свобода".

В целом документ насчитывает шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. В восемнадцати статьях, охватывающих различные сферы, Россия требовала от Украины следующих уступок:

Украина должна была сократить свою армию до 50 000 человек, включая полторы тысячи офицерского состава. Украине было бы разрешено иметь только четыре военных корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

Украине было бы запрещено разрабатывать, производить, покупать и размещать на своей территории ракеты с дальностью свыше 250 км. Россия оставляла за собой право в будущем запрещать Украине "любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований".

Украина должна была признать "независимость" так называемых "Донецкой и Луганской республик" в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина должна была профинансировать восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.

Украина и Запад должны были снять с России все санкции, введенные начиная с 2014 года.

Русский язык должен был бы получить статус государственного в Украине. Также Киев должен был восстановить все имущественные права Украинской православной церкви Московского патриархата.

Украина должна была "отменить и больше не вводить любые запреты символики, которая ассоциируется в государствах с победой над нацизмом", то есть снова легализовать советскую и коммунистическую символику.

Как отмечает "Радио Свобода", это первый известный документ с российскими условиями мирного соглашения, составленный после начала полномасштабной фазы войны. Его предоставил украинский источник, знакомый с ходом переговоров весны 2022 года, а российский источник, тоже близкий к переговорам, подтвердил подлинность документа.

В последующие недели этот проект мирного соглашения претерпел изменения в несколько этапов по мере того, как Украина вносила свои возражения и предложения, а ситуация на фронте менялась. Последняя известная версия проекта мирного соглашения датируется серединой апреля.