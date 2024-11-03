В Индии разбился МиГ-29
17:39 761
В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-29 национальных ВВС.
В качестве причины произошедшего в пресс-службе Военно-воздушных сил страны указали «неисправность системы».
Самолет направлялся из Адампура (штат Пенджаб) в Агру.
«Пилот отвел воздушное судно от жилых районов, чтобы избежать жертв и разрушений на земле, а потом успешно катапультировался», — отмечается в сообщении.
November 4, 2024
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