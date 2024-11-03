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Зеленский: «Россия использует в десять раз больше «Шахедов»

17:48 544

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждали актуальные вызовы по противодействию воздушным угрозам со стороны России.

Как пишут украинские СМИ, исполняющий обязанности командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о резком росте атак России с использованием дронов «Шахед», количество которых по сравнению с минувшей осенью увеличилось примерно в десять раз.

По словам Зеленского, для борьбы с воздушными атаками планируется укрепить противовоздушную оборону в особо нуждающихся регионах, а также активизировать работу мобильных огневых групп.

«Провел Ставку. Был доклад исполняющего обязанности командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора. Усиление ПВО в наиболее нуждающихся регионах, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше «Шахедов», чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать», – отметил он.

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