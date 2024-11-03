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Обвиняемым по «Тертерскому делу» сократили срок

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Сокращен срок тюремного заключения четырех военнослужащих, обвиняемых по «Тертерскому делу», – Руслана Микаилова, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Санана Машиева.

Как сообщает haqqin.az, согласно решению Бакинского апелляционного суда, каждому из вышеупомянутых обвиняемых сократили срок на три месяца. С них сняли обвинения по статье 341 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий) УК Азербайджана.

Отметим, что на прошлой неделе Бакинский военный суд приговорил Руслана Микаилова к 6 годам и 6 месяцам, Джабира Гахраманова – к 6 годам и 8 месяцам, Эльчина Алиева – к 5 годам и 8 месяцам, а Санана Машиева – к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы.

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