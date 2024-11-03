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Иран определился с ответом

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В Тегеране согласовали действия в ответ на израильские удары по иранской территории, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Мы рассмотрели все возможные сценарии и приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ», - цитирует Багаи агентство Mehr.

Он заверил, что Иран использует все имеющиеся у него возможности, чтобы ответить на обстрел: «Наша реакция на израильскую агрессию будет решительной и убедительной».

В воскресенье заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави заявил, что иранская армия наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам.

По сообщению агентства Tasnim, Фадави заверил, отвечая на вопрос журналиста, что такая операция состоится. «О ее деталях сообщить не могу», - добавил иранский военачальник.

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