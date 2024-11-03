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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Зурабишвили: Диаспора не спасла Грузию, как в Молдове

18:23 252

Грузинской диаспоре не удалось сыграть решающую роль на парламентских выборах, как это получилось у молдавской диаспоры на президентских, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Молдова была спасена 300 тыс. голосов диаспоры. Нашей миллионной диаспоре не дали проголосовать. Только 34 тыс. избирателей допустили до голосования», - написала она в X.

В Молдове накануне прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Майя Санду побеждает во втором туре с результатом 55,41% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,59%. Из более чем 1,67 млн голосов избирателей в Молдове свыше 326,5 тыс. были отданы за пределами страны, где за Санду проголосовали 82,77% граждан.

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