USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси

18:27 209

Лидеры оппозиционных партий и их сторонники устраивают шествие в Тбилиси против результатов парламентских выборов, сообщает грузинский телеканал «Пирвели».

Митингующие собрались у здания столичного железнодорожного вокзала, где расположен офис оппозиционной партии «Лело», и оттуда двинулись к проспекту Руставели, где находится здание парламента, чтобы в 19:00 принять участие в запланированном митинге, посвященном непризнанию результатов выборов. В руках у участников шествия флаги Грузии и ЕС. Они заявляют, что выборы в стране были сфальсифицированы и требуют проведения повторного голосования.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» с 11,03% голосов, «Единство - Национальное движение» с 10,16%, «Сильная Грузия» с 8,81%, «Гахария за Грузию» с 7,76%. Результаты выборов не признала и президент страны Саломе Зурабишвили.

Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси
Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси
18:27 210
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 995
Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне
Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне фото
15:20 1361
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 8831
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 6667
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 4782
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция
11:07 5504
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 12840
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
13:09 4063
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 33250
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 12182

ЭТО ВАЖНО

Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси
Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси
18:27 210
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 995
Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне
Представителя Федерации дзюдо Азербайджана наградили в Олимпийском музее в Лозанне фото
15:20 1361
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 8831
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 6667
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 4782
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция
11:07 5504
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 12840
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
13:09 4063
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 33250
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 12182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться