Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси

Митингующие собрались у здания столичного железнодорожного вокзала, где расположен офис оппозиционной партии «Лело», и оттуда двинулись к проспекту Руставели, где находится здание парламента, чтобы в 19:00 принять участие в запланированном митинге, посвященном непризнанию результатов выборов. В руках у участников шествия флаги Грузии и ЕС. Они заявляют, что выборы в стране были сфальсифицированы и требуют проведения повторного голосования.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» с 11,03% голосов, «Единство - Национальное движение» с 10,16%, «Сильная Грузия» с 8,81%, «Гахария за Грузию» с 7,76%. Результаты выборов не признала и президент страны Саломе Зурабишвили.