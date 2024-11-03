USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Скандал из-за утечки секретных документов разгорается: суд обвиняет помощника Нетаньяху

18:45 752

Бывший пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху арестован по обвинению в передаче журналистам секретных военных документов, публикация которых могла поставить под удар переговоры о возвращении израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, передает BBC.

В решении суда города Ришон ле-Цион, где слушается дело, говорится, что Элиэзер Фельдштейн — лишь один из четырех установленных подозреваемых в причастности к утечке, а трое остальных — сотрудники израильской службы безопасности. Один из них был отпущен, двое других на время разбирательства помещены под арест.

Лидеры израильской оппозиции задались вопросом, не причастен ли к утечке сам Нетаньяху — хотя канцелярия премьера это категорически отрицает.

Подробности дела просачивались в прессу медленно из-за вынесенного изначально судебного запрета на публикацию любых его материалов. После жалобы репортеров запрет частично отменил мировой судья.

Агентство внутренней безопасности Израиля и руководство армии страны начали собственные внутренние расследования по делу об утечке в сентябре, после того как выдержки секретных документов были опубликованы в британском еженедельнике Jewish Chronicle и немецком таблоиде Bild — как раз тогда, когда переговоры о заложниках вступили в решающую фазу. В одной из статей сообщалось об обнаружении документа, якобы свидетельствующего, что тогдашнего лидера ХАМАС Яхью Синвара (позже убитого Израилем) собирались тайно вывезти вместе с заложниками в Египет через Филадельфийский коридор на границе с Газой.

Второй текст сообщает о якобы разосланной руководством ХАМАС внутренней служебной записке, где излагалась стратегия Синвара, направленная на то, чтобы любыми способами чинить препятствия переговорам об освобождении заложников, затягивая их максимально надолго.

Как выяснили израильские журналисты, первый «документ» оказался фиктивным, авторство «внутренней записки» принадлежит боевикам ХАМАС самого низшего звена.

Израильский суд постановил, что публикация документов может нанести «серьезный ущерб государственной безопасности», а «способность органов безопасности достичь цели освобождения заложников в рамках военных задач могла быть поставлена под угрозу».

В воскресенье один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид заявил журналистам, что если премьер-министр знал об утечках, то «он замешан в одном из серьезнейших преступлений против безопасности», а если не знал о них, то тогда просто не годится для своей должности.

 

«…По некоторым подозрениям, помощники Нетаньяху сливали секретную документацию и подделывали секретные документы, чтобы подорвать возможное освобождение заложников и развернуть кампанию в СМИ против их семей», - утверждает Лапид.

Нетаньяху отверг все эти обвинения, заявив, что «документ, опубликованный Bild, никогда не поступал» в его канцелярию. А в субботу уточнил, что об утечке секретной документации он и сам узнал из газет. Не назвав Фельдштейна по имени, премьер дал понять, что его бывший помощник «никогда не участвовал в совещаниях по вопросам безопасности и не знакомился с конфиденциальными документами». Несмотря на все эти заявления, ширящийся скандал еще больше навредил и без того испорченным отношениям между правительством и семьями заложников.

Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
11:07 6080
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
16:27 4954
Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси
Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси добавлено видео
18:27 1691
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 1357
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 9599
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 8662
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 5243
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 13121
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
13:09 4598
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 33535
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 12324

ЭТО ВАЖНО

Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
11:07 6080
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
16:27 4954
Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси
Оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси добавлено видео
18:27 1691
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 1357
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 9599
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 8662
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 5243
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 13121
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
13:09 4598
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 33535
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 12324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться