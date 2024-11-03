Выборы в США: снайперы на крышах, дроны над избиркомами, антидоты от отравляющих веществ

Атмосфера в США за день до выборов не просто достигла точки кипения, котел может рвануть в любой момент и затопить всю страну. И, чтобы предотвратить это, власти предпринимают лихорадочные меры безопасности, никогда прежде не виданные в Америке. Их цель - не допустить худшего кошмара в день выборов и сразу после него. Избирательные комиссии во всех штатах превращены в неприступные крепости. На крышах соседних домов уже начали располагаться снайперы. Над зданиями, где будет проходить голосование, летают дроны наблюдения. Сотрудникам комиссий выдают бронежилеты, а сам подсчет бюллетеней будет проходить за пуленепробиваемыми стеклами. Сотрудникам также предписано надеть защитные одежды и носить в карманах антидоты, способные нейтрализовать отравляющие вещества. Значительно усилены уличные патрули. По крайней мере, в двух штатах — Неваде и Вашингтоне предусмотрено развертывание отрядов Национальной гвардии. Такие меры безопасности принимаются не случайно. Четыре года назад тогдашний президент Дональд Трамп не признал результаты выборов, которые дали победу Джо Байдену. Его отрицание итогов голосования вывело на улицы тысячи сторонников с плакатами «Остановить воровство!».

6 января 2021 года оно привело к атаке на цитадель американской демократии - вашингтонский Капитолий. Но Трамп не успокоился и в течение четырех последующих лет носился по стране с уверениями в том, что выборы были у него украдены. В этом году election denialism – непризнание итогов выборов, которое прежде поразило периферию Республиканской партии, стало ее сердцевиной. Как пишет Washington Post, «Великая старая партия» протянула свои метастазы во все ее органы, которые теперь заранее готовы объявить о том, что они не признают результаты голосования. Сам Трамп неоднократно заявлял, что он «не привержен» к признанию итогов выборов. Как будто вождь республиканцев заранее знает, что проиграет. Повышенное внимание ФБР сосредоточено на двух штатах - Аризоне и Пенсильвании, поскольку там подсчет голосов может занять несколько дней, и сторонники Трампа наверняка начнут распространять дезинформацию и предпринимать попытки нарушить сам процесс подсчета. Кто-то надеется, что все это не приведет к кровавому хаосу. Эти люди говорят: «Смотрите, на промежуточных выборах 2022 года мы также боялись беспорядков, но ничего не произошло». Да, но тогда в бюллетенях не было имени Дональда Трампа. А сейчас хаос практически гарантирован, весь вопрос в том, насколько события примут насильственный характер.

Несмотря на то, что два соперника идут вровень с одинаковыми рейтингами, сторонники Трампа заявляют, что его победа «неизбежна», и она «будет сокрушительной». «Если же он проиграет выборы, то можете представить себе шок среди его сторонников, - говорит Дэвид Беккер, директор Center for Election Innovation and Research. - И сейчас предпринимаются усилия, чтобы зажечь этих людей и направить их на насильственные действия». Нападения на сотрудников избирательных комиссий уже начались. Одного из них ударили в лицо, когда он попытался убрать корзину с надписью трамповской MAGA (Сделаем Америку Вновь Великой), установленную в неподобающем месте. Однако даже если сам день голосования пройдет относительно нормально, попытки внести смуту могут быть предприняты 17 декабря, когда выборщики победившего кандидата от всех штатов прибудут в Капитолий с результатами голосования. Между тем эскалация угроз со стороны Трампа в последние дни перед выборами лишь усилилась, дойдя до настоящей паранойи. В воскресенье на ралли в Пенсильвании он, например, сказал, что «не будет против, если кто-то начнет стрелять по присутствующим на митингах журналистам».