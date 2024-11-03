Путин встретился с главой МИД Северной Кореи

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, глава северокорейского МИД передала Путину устное послание от Ким Чен Ына.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

1 ноября Цой Сон Хи встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Она заявила, что сразу после начала войны РФ против Украины Ким Чен Ын дал указания оказать помощь российской армии и народу.

Отметим, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время её визита в Москву.