Баку и Братислава обсуждают военное сотрудничество
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Словацкой Республике по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Роберта Калиняка.
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил военно-мемориальный комплекс «Славин», возложил венок к памятнику, почтив память погибших.
В Братиславе министр обороны Азербайджана встретился со словацким коллегой. На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, была подчеркнута важность взаимных визитов.
Стороны также обсудили перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества.