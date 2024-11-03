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Баку и Братислава обсуждают военное сотрудничество

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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Словацкой Республике по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Роберта Калиняка.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил военно-мемориальный комплекс «Славин», возложил венок к памятнику, почтив память погибших.

В Братиславе министр обороны Азербайджана встретился со словацким коллегой. На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, была подчеркнута важность взаимных визитов.

Стороны также обсудили перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества.

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