Волейбольная команда МЧС – победитель Кубка Азербайджана

В Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» состоялся финальный матч Кубка страны по волейболу среди мужских команд, организованный Федерацией волейбола Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, представляющая министерство команда «Хиласедиджи» победила в решающей игре «Азеррейл» со счетом 3:0, став таким образом обладателем Кубка Азербайджана.

За финальным матчем наблюдал и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Отметим, что в предыдущих матчах в рамках турнира «Хиласедиджи» обыграл команды «Муров Аз Терминал», МОИК и «Нефтчи».