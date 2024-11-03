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Волейбольная команда МЧС – победитель Кубка Азербайджана

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В Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» состоялся финальный матч Кубка страны по волейболу среди мужских команд, организованный Федерацией волейбола Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, представляющая министерство команда «Хиласедиджи» победила в решающей игре «Азеррейл» со счетом 3:0, став таким образом обладателем Кубка Азербайджана.

За финальным матчем наблюдал и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Отметим, что в предыдущих матчах в рамках турнира «Хиласедиджи» обыграл команды «Муров Аз Терминал», МОИК и «Нефтчи».

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