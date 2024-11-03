Социалисты не признали результаты выборов в Молдове и назвали Санду «нелегитимной»

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ), кандидатом от которой на президентских выборах выступил бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, не признает результаты голосования на зарубежных участках и считает Майю Санду нелегитимным президентом. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

«Прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровском регионе и на зарубежных участках, никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа. ...Майя Санду стала «президентом диаспоры». Партия социалистов Республики Молдова не признает голосование на зарубежных участках», — сказано в заявлении.

Согласно данным ЦИК Молдовы, по результатам обработки 99,86% голосов, Санду набирает 55,3%, Стояногло — 44,7%. Без учета данных зарубежных участков Стояногло набирал выше 51%, а Санду — порядка 48%. За границей за действующего президента голоса отдали 82,7% избирателей, за ее оппонента — 17,2%

В ПСРМ также заявили, что столкнулись с необоснованным сокращением избирательных участков, блокированием доступа избирателей к участкам для голосования, агитацией в «день тишины», с сотнями случаев преднамеренной фальсификации выборов и пропажей урн для голосования. В партии считают, что «даже с учетом всех нарушений» Майя Санду потерпела поражение внутри страны. «Александр Стояногло одержал подлинную победу на президентских выборах в Молдове. За него проголосовали 51,19% жителей Молдовы — людей, работающих здесь или получающих здесь пенсии, платящих здесь налоги и коммунальные платежи, растящих здесь детей, живущих проблемами страны», — заявили в ПСРМ.