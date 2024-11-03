Израиль ударил по пригороду Дамаска: там лагеря «Хезболлы»
20:08 180
Самолеты израильских ВВС атаковали юго-восточный пригород столицы Сирии Сеида-Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт Дамаска.
По данным телеканала Al Hadath, несколько взрывов раздалось в районе Эль-Мазари поблизости от лагерей шиитских формирований «Хезболлы», воюющих на стороне сирийской армии. О потерях в их составе и материальном уроне сведений не приводится.
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