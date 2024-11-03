Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района

В ближайшее время перед судом предстанут бывший заместитель начальника Управления полиции Министерства внутренних дел по воздушному транспорту полковник Расим Илдырым, глава Общественного центра просвещения азербайджанцев мира Заур Мирзазаде и секретарь окружной избирательной комиссии Балакенского района Гошгар Мамедов. Все трое обвиняются в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, стали известны некоторые детали уголовного дела. Расим Илдырым находился в розыскe и скрывался от следствия. В декабре прошлого года его задержали сотрудники полиции, и дело вновь передали в производство. Решением суда в отношении него, а также Заура Мирзазаде и Гошгара Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста, однако позже они были отпущены под подписку о невыезде.

Потерпевшим по делу проходит Гурбан Пириев, житель Балакенского района, ранее занимавший различные должности в государственных структурах. С фигурантами дела он познакомился через свою землячку Хуру Амирасланову. Несмотря на привлечение Амираслановой к ответственности по этому делу, производство в отношении женщины было прекращено в связи с ее смертью (по имеющейся информации, Амирасланова покончила с собой — прим. ред.).

Как стало известно, обвиняемые обманули 62-летнего Гурбана Пириева, пообещав ему назначение главой одного из районов. Организатором преступления, по данным следствия, выступил Расим Илдырым, которому удалось убедить потерпевшего. Так, Илдырым представил Гошгара Мамедова как высокопоставленного сотрудника администрации президента, способного решить любые вопросы, а Заура Мирзазаде – как его подчиненного по имени Нихат.

Поверив обещаниям, Пириев передал Расиму Илдырыму и его сообщникам более полумиллиона манатов, а также золотые украшения на 34 тысячи манатов. Осознав, что стал жертвой мошенничества, потерпевший спустя некоторое время подал жалобу в правоохранительные органы. Все обвиняемые не признали своей вины по предъявленным обвинениям.

Отметим, что один из братьев Илдырыма — бывший прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, а другой — основатель ныне ликвидированного «Амрахбанка» Юнус Илдырымзаде.