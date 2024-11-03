Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом?

Как сообщили haqqin.az в Фонде, обсуждались существующие связи между Азербайджаном и Ватиканом, а также проекты в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева. Клаудио Гуджеротти высоко оценил проекты, реализованные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и передал особую благодарность Папы Римского Франциска президенту Фонда Мехрибан Алиевой за постоянную поддержку.

На встрече отметили тесное сотрудничество Фонда Гейдара Алиева с Ватиканом, в том числе в области реставрации катакомб, взаимодействия с музеем Ватикана и Апостольской библиотекой, цифровизации архивных рукописей, а также ознакомительные визиты ватиканских археологов в Азербайджан с целью реставрации исторических и религиозных памятников и обмена опытом. Была подчеркнута важность реализации новых проектов в будущем.

Кардинал Клаудио Гуджеротти, высоко оценив эти мероприятия, заявил, что строительство новой католической церкви в Баку при поддержке азербайджанского правительства и Фонда Гейдара Алиева является ярким примером мультикультурной политики страны.

Гость отметил, что на фоне расширения конфликтов на религиозной почве в мире азербайджанская политика мультикультурализма, сосуществование различных религий в мире и свобода вероисповедания в стране являются наивысшим вкладом в укрепление мира.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов отметил особое внимание, которое президент Фонда Мехрибан Алиева всегда уделяет отношениям с Ватиканом, и выразил уверенность в дальнейшем развитии этого сотрудничества. Было подчеркнуто, что заключенное соглашение о сотрудничестве между губернаторством государства-города Ватикан и Фондом Гейдара Алиева по реставрационным работам в базилике Святого Павла свидетельствует о прочных связях между сторонами.