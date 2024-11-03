USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом?

почти официоз
Отдел информации
20:36 1853

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов встретился с префектом Дикастерии по делам восточных церквей Святого престола кардиналом Клаудио Гуджеротти.

Как сообщили haqqin.az в Фонде, обсуждались существующие связи между Азербайджаном и Ватиканом, а также проекты в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева. Клаудио Гуджеротти высоко оценил проекты, реализованные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и передал особую благодарность Папы Римского Франциска президенту Фонда Мехрибан Алиевой за постоянную поддержку.

На встрече отметили тесное сотрудничество Фонда Гейдара Алиева с Ватиканом, в том числе в области реставрации катакомб, взаимодействия с музеем Ватикана и Апостольской библиотекой, цифровизации архивных рукописей, а также ознакомительные визиты ватиканских археологов в Азербайджан с целью реставрации исторических и религиозных памятников и обмена опытом. Была подчеркнута важность реализации новых проектов в будущем.

Кардинал Клаудио Гуджеротти, высоко оценив эти мероприятия, заявил, что строительство новой католической церкви в Баку при поддержке азербайджанского правительства и Фонда Гейдара Алиева является ярким примером мультикультурной политики страны.

Гость отметил, что на фоне расширения конфликтов на религиозной почве в мире азербайджанская политика мультикультурализма, сосуществование различных религий в мире и свобода вероисповедания в стране являются наивысшим вкладом в укрепление мира.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов отметил особое внимание, которое президент Фонда Мехрибан Алиева всегда уделяет отношениям с Ватиканом, и выразил уверенность в дальнейшем развитии этого сотрудничества. Было подчеркнуто, что заключенное соглашение о сотрудничестве между губернаторством государства-города Ватикан и Фондом Гейдара Алиева по реставрационным работам в базилике Святого Павла свидетельствует о прочных связях между сторонами.

Представитель Святого престола также предложил организовать Дни культуры Азербайджана в Ватикане, провести выставки и концертные программы, а также наладить взаимный обмен опытом между специалистами в различных областях в рамках будущих проектов с Фондом Гейдара Алиева.

Во время встречи Клаудио Гуджеротти был проинформирован о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. Гость выразил уверенность, что Глобальный саммит религиозных лидеров под лозунгом «Религии мира за зеленую планету», который состоится в преддверии COP29, внесет позитивный вклад в межрелигиозные отношения и успех международной конференции.

Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
21:12 1387
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты добавлено видео; обновлено 20:43
20:43 2882
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
20:25 2899
России больше нечего предложить МБЗ
России больше нечего предложить МБЗ сверить часы; все еще актуально
13:14 4385
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
11:07 6517
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
16:27 6058
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 1596
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 10110
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 9939
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 5579
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 13353

ЭТО ВАЖНО

Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
21:12 1387
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты добавлено видео; обновлено 20:43
20:43 2882
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
20:25 2899
России больше нечего предложить МБЗ
России больше нечего предложить МБЗ сверить часы; все еще актуально
13:14 4385
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
11:07 6517
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
16:27 6058
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 1596
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 10110
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 9939
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 5579
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 13353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться