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Глава российского телеканала сравнил Стива Джобса с Гитлером

20:53 1160

Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст назвал iPhone «чрезвычайно опасной вещью» для человечества, а основателя Apple Стива Джобса сравнил с Адольфом Гитлером. Об этом Эрнст заявил во время своего выступления на международном симпозиуме «Создавая будущее».

Стив Джобс

По его мнению, появление iPhone поспособствовало тому, что теперь люди месяцами или даже годами не заезжают к своим родителям. Это затронуло и общение с друзьями. В настоящее время, считает Эрнст, даже звонки теряют свою актуальность и начинают заменяться текстовыми сообщениями.

«У меня лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — заявил директор Первого канала.

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