«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал глава российского государства активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.

По его мнению, затем на этой территории будет очень востребована работа волонтеров.

Операция против ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. К 12 августа под контроль украинских сил перешли 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Минобороны к 9 октября сообщило об освобождении 14 поселений. Путин 25 октября рассказал о блокировке в Курской области около 2 тыс. украинских военных. По его словам, российские войска приступили к «ликвидации этой группировки».