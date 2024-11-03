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Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ

21:29 689

Российские силы в скором времени полностью «зачистят» территорию Курской области от сил ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал глава российского государства активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.

По его мнению, затем на этой территории будет очень востребована работа волонтеров.

Операция против ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. К 12 августа под контроль украинских сил перешли 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Минобороны к 9 октября сообщило об освобождении 14 поселений. Путин 25 октября рассказал о блокировке в Курской области около 2 тыс. украинских военных. По его словам, российские войска приступили к «ликвидации этой группировки».

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