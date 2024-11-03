Глава МИД Ирака проинформировал Байрамова о событиях на Ближнем Востоке
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иракским коллегой Фуадом Хусейном. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Согласно информации ведомства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираком, ситуацию на Ближнем Востоке.
Фуад Хусейн подробно проинформировал Байрамова о последних событиях в регионе, подчеркнул, что расширение географии конфликта вызывает серьезную обеспокоенность.
Байрамов в свою очередь рассказал о завершающем этапе подготовки к климатической конференции COP29, которая стартует в Баку через несколько дней. Были затронуты возможные области сотрудничества в рамках мероприятия.