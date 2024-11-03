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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

В Европарламенте заявили о победе Санду «над самым сложным противником - Россией»

21:59 200

Действующий президент Молдовы Майя Санду, выигравшая второй тур президентских выборов, одержала победу «над самым сложным противником - Российской Федерацией и беспрецедентными ресурсами, которые она мобилизовала для манипуляций, дезинформации и подкупа избирателей в Молдове». Так заявил председатель делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан. Его заявления приводит Deutsche Welle.

«Результаты выборов также являются победой для народа Республики Молдова, который в очередной раз продемонстрировал, что стремится к европейскому будущему», - подчеркнул румынский депутат. По его словам, победа Санду на президентских выборах, а также положительный результат референдума о евроинтеграции Молдовы делают эту страну более сильным государством.

«Теперь никто не может отрицать желание народа Молдовы продолжить процесс вступления (в ЕС)», - заявил Мурешан, выразив уверенность, что результаты президентских выборов и референдума в Молдове приведут к еще большей поддержке этой страны со стороны ЕС.

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