Лавров заявил, что Запад «подписал приговор» доллару

Запад сам подписал «приговор» доллару как мировой резервной валюте, превратив его в инструмент наказания геополитических конкурентов, считает глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Доллар, который нам десятилетиями рекламировали прямо как общее достояние всего человечества, превратили в оружие подавления и наказания геополитических конкурентов, да и просто непослушных. Тем самым, по сути, выписали доллару приговор как мировой резервной валюте и средству международных расчетов», - сказал российский министр.

По словам Лаврова, обратной стороной этой «агрессивной борьбы с неугодными» становится то, что «Запад сам рубит сук, на котором сидит»: «В западных столицах в одночасье забыли о таких принципах, как честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности и многих других».

Одновременно с этим Лавров заявил, что объем взаимных расчетов в нацвалютах во внешней торговле между государствами - участниками БРИКС составляет около 65%. И эта цифра, по его словам, растет.

В конце октября, на саммите БРИКС, о «подрыве доверия» к доллару говорил президент РФ Владимир Путин.

Вопреки заявлениям российских чиновников, согласно статистике международной платежной системы SWIFT, доля доллара в мировой торговле в 2024 году достигла 12-летнего максимума: в августе в американской валюте проходило 49,07% всех транзакций мира, отмечает The Moscow Times.