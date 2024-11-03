USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Лавров заявил, что Запад «подписал приговор» доллару

22:07 190

Запад сам подписал «приговор» доллару как мировой резервной валюте, превратив его в инструмент наказания геополитических конкурентов, считает глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Доллар, который нам десятилетиями рекламировали прямо как общее достояние всего человечества, превратили в оружие подавления и наказания геополитических конкурентов, да и просто непослушных. Тем самым, по сути, выписали доллару приговор как мировой резервной валюте и средству международных расчетов», - сказал российский министр.

По словам Лаврова, обратной стороной этой «агрессивной борьбы с неугодными» становится то, что «Запад сам рубит сук, на котором сидит»: «В западных столицах в одночасье забыли о таких принципах, как честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности и многих других».

Одновременно с этим Лавров заявил, что объем взаимных расчетов в нацвалютах во внешней торговле между государствами - участниками БРИКС составляет около 65%. И эта цифра, по его словам, растет.

В конце октября, на саммите БРИКС, о «подрыве доверия» к доллару говорил президент РФ Владимир Путин.

Вопреки заявлениям российских чиновников, согласно статистике международной платежной системы SWIFT, доля доллара в мировой торговле в 2024 году достигла 12-летнего максимума: в августе в американской валюте проходило 49,07% всех транзакций мира, отмечает The Moscow Times.

Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
21:12 1395
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты добавлено видео; обновлено 20:43
20:43 2891
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
20:25 2912
России больше нечего предложить МБЗ
России больше нечего предложить МБЗ сверить часы; все еще актуально
13:14 4387
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
11:07 6517
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
16:27 6059
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 1598
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 10111
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 9946
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 5579
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 13355

ЭТО ВАЖНО

Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
21:12 1395
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты добавлено видео; обновлено 20:43
20:43 2891
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
20:25 2912
России больше нечего предложить МБЗ
России больше нечего предложить МБЗ сверить часы; все еще актуально
13:14 4387
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
11:07 6517
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
16:27 6059
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA
Bestcomp Group – партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA фото
15:53 1598
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе добавлено фото; обновлено 14:59
14:59 10111
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении»
Cимонян: «Это победа для Азербайджана и Армении» обновлено 16:36
16:36 9946
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины
Русские ударили по энергообъектам и военным аэродромам Украины обновлено 13:48
13:48 5579
Газах - Ереван заработает?
Газах - Ереван заработает? наш комментарий
3 ноября 2024, 17:17 13355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться