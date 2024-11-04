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«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана

4 ноября 2024, 22:23 1768

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей авторской статье во французской газете Le Figaro заявил о новом статусе республики - средней державы. Выдержки из статьи приводит Интерфакс.

«Геополитическая система координат претерпела существенные изменения, что требует пересмотра подходов к многостороннему сотрудничеству. Одним из ключевых аспектов новой реальности является признание растущей роли группы средних держав. Экономический и политический авторитет этих стран растет, а их взвешенная и конструктивная позиция становится преимуществом в условиях глобальной неопределенности», - говорится в статье Токаева.

По мнению президента Казахстана, в условиях, когда крупные державы не в состоянии достичь компромисса, именно средние державы все чаще берут на себя роль посредников, поддерживая возможности для диалога и сохраняя приверженность принципам глобального сотрудничества.

«На протяжении многих лет Казахстан активно проводит сбалансированную внешнюю политику и участвует в продвижении мировой дипломатии. Новый статус средней державы действительно налагает на нашу страну большую ответственность по осуществлению данной важной миссии», - пишет Токаев.

По его словам, в условиях современных вызовов и роста конфликтного потенциала Казахстан поддерживает миротворческие процессы и межцивилизационный диалог: «Предоставив площадку для проведения переговоров о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, мы всемерно поддерживаем стремление обеих стран открыть новую страницу в их отношениях. Ранее Астана принимала переговоры по сирийской проблематике, а также предоставляла площадку для многосторонних переговоров по иранской ядерной программе. Казахстан также регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые служат уникальной платформой для продвижения межконфессионального диалога. Эти усилия отражают общие ценности солидарности, равенства и миролюбия - ключевые принципы, которые разделяют Казахстан и Франция».

«...Необходимо, чтобы такие средние державы, как Казахстан, использовали свои возможности для продвижения многостороннего диалога и обеспечения глобальной и региональной стабильности. Казахстан, последовательно осуществляющий проактивный, прагматичный и сбалансированный внешнеполитический курс, намерен и далее активно содействовать этому процессу, укрепляя сотрудничество со всеми государствами», - отметил Токаев.

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