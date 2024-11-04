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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

В Москве резко раскритиковали выборы в Молдове

4 ноября 2024, 22:46 849

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала прошедшие в Молдове президентские выборы.

По ее словам, это были «самые недемократические» выборы за всю независимую историю республики.

«Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса»,— говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.

Она также указала на то, что победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры. Жители самой республики, считает Захарова, своими голосами вынесли президенту вотум недоверия.

Майя Санду внутри страны получила 48,81% голосов, ее оппонент, бывший генпрокурор Александр Стояногло внутри страны набрал 51,19% голосов. Голоса представителей молдавской диаспоры за рубежом обеспечили Санду 55,33%.

Произошедшее Захарова назвала «расколом» в молдавском обществе. «Невзирая на плачевную ситуацию в молдавской демократии, рассчитываем, что оставшееся у власти руководство республики не будет углублять раскол общества и идти на поводу западных кредиторов, а встанет на путь уважения интересов большинства собственных граждан, проживающих в самой Молдове, а не странах Запада. Эти избиратели подтвердили, что выступают против демонтажа молдавской национальной идентичности и нейтрального статуса, закрепленного в Конституции республики, а также за сохранение многовековых связей с Россией, которая на протяжении всей молдавской истории была и будет надежным другом свободолюбивого народа Молдовы», - добавила официальный представитель МИД РФ.

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