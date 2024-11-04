Мамедова экстрадировали из Германии в Азербайджан
В Азербайджан экстрадирован Аллахверди Мамедов, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане, сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.
Согласно сообщению, Аллахверди Мамедов, обвиняемый в мошенничестве, даче взятки, подделке документов и организации незаконной миграции (статьи 178.3.1, 29, 178.3.1, 320.1, 320.2, 32.4, 312.2, 29, 318-1.2.1 УК Азербайджанской Республики), причинивший значительный ущерб ряду лиц, был обнаружен и арестован в ФРГ.
На основании запроса Генеральной прокуратуры об экстрадиции данного лица и представленных Министерством юстиции необходимых документов в соответствии с международными процедурами Мамедов был доставлен из Германии в Азербайджан.