Rheinmetall запустит в Украине уже второй оборонный завод

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в скором будущем завершит строительство второго военного предприятия в Украине, заявил в понедельник генсек НАТО Марк Рютте.

«Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия», - сказал он на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Рютте добавил, что Rheinmetall с 2022 года серьезно нарастил выпуск боеприпасов.

В конце октября в Украине заработал один из оборонных заводов Rheinmetall. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что завод может стать «законной целью» для России. На это в немецкой компании ответили, что их мощности в Украине хорошо защищены, а всего в стране планируют открыть 4 завода.