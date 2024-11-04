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Орбан: Евросоюз готов устроить госпереворот в Венгрии

4 ноября 2024, 23:15 396

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза хочет устроить госпереворот в Венгрии. Об этом пишет Euronews.

Орбан заявил, что представители Брюсселя хотят установить в Будапеште марионеточное правительство, и призвал граждан сопротивляться навязываемым правилам.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европейский союз отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования «конфликта» в Украине. По его словам, одним из ключевых пунктов его плана было привлечение Китая к процессу мирных переговоров, а также создание условий для диалога между Москвой и Киевом.

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