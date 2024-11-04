Орбан: Евросоюз готов устроить госпереворот в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза хочет устроить госпереворот в Венгрии. Об этом пишет Euronews.
Орбан заявил, что представители Брюсселя хотят установить в Будапеште марионеточное правительство, и призвал граждан сопротивляться навязываемым правилам.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Европейский союз отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования «конфликта» в Украине. По его словам, одним из ключевых пунктов его плана было привлечение Китая к процессу мирных переговоров, а также создание условий для диалога между Москвой и Киевом.